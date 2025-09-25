Фіаско РФ в цій області стало провалом Путіна: що відбувається

Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що російські війська відмовилися від планів наступу на Сумщині через нестачу сил. Про це експерт розповів у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, диктатор Путін разом із генералами перекинули підрозділи, які раніше діяли на Курському та Сумському напрямках, на Південь для відновлення боєздатності, а тепер ці сили переміщуються на схід України.

Фото: з відкритих джерел

"Ці підрозділи увійшли до другого ешелону угруповання, яке веде наступ на Покровськ. Це ще раз підкреслює важливість цього напрямку для російського наступу на цей момент", — пояснив Лакійчук.

Експерт також зазначає, що наступальні дії окупантів у Сумській області були другорядними. Ворог на півночі значно ослаблений, і наразі його стратегія більше нагадує оборону, ніж активні спроби просунутися вперед.

За словами Лакійчука, на Сумщині йдуть активні бойові дії, а не позиційні.

Військовий із позивним "Алекс" повідомив, що напруженість на Покровському напрямку зростає як поблизу Покровська у Донецькій області, так і в напрямку Дніпропетровщини. Крім того, ворог намагається впливати на логістичні маршрути України.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) відзначає, що останні заяви Росії суперечать її раніше озвученим амбіціям, які нібито обмежуються Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Аналітики вважають, що агресор може мати ширші плани.

