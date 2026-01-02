Фейк з "атакою на резиденцію" Путіна: в Україні розкрили головні цілі росіян

Російський диктатор Володимир Путін та його пропагандисти настільки розслабились, що фейк про нібито атаку його резиденції організували дуже примітивно. Про це у Telegram заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Фейк про атаку на резиденцію Путіна. Фото: із відкритих джерел

"Окрім заяв високого рівня, через дві доби поклали якийсь дрон на сніг, жодних інших доказів не навели. Це може свідчити про декілька цілей росіян", — зазначив Андрій Коваленко.

За його словами, перша мета таких фейків — створити фундамент для затягування часу у перемовинах щодо завершення війни та змінювати власні позиції у мирному плані президента США Дональда Трампа.

