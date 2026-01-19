Федоров заявив про створення антидронового купола над Україною: що це означає

Міністр оборони України Михайло Федоров прокоментував призначення одного з найефективніших командирів Павла Єлізарова (Лазаря) заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, нині жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Федоров нагадав, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів БпЛА. У результаті пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, зафіксовані сотні влучань у житлові будинки та численні жертви. При цьому кількість ворожих атак зростає, адже ворог хоче знищити цивільну інфраструктуру та занурити Україну в темряву.

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", — зазначив Федоров.

За його словами, зараз стоїть завдання побудувати антидроновий купол над Україною.

"Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких. Під його керівництвом підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів", — нагадав міністр.

Тепер завдання нового заступника командувача Повітряних сил — масштабувати цей досвід та побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

"Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні. Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни", — додав Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. За словами президента, разом із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та військовим командуванням буде розроблено нову організацію роботи всього компонента протиповітряного захисту.