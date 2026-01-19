Федоров заявил о создании антидронового купола над Украиной: что это значит

Рубрики
Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал назначение одного из самых эффективных командиров Павла Елизарова (Лазаря) заместителем командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО
Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников
По словам министра, сейчас ни у одной страны в мире нет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Фёдоров напомнил, что в 2025 году РФ запустила по Украине до 100 тысяч шахедов и других типов БПЛА. В результате повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, зафиксированы сотни попаданий в жилые дома и многочисленные жертвы. При этом количество вражеских атак растет, ведь враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину во тьму.
"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически. Именно поэтому по заданию президента мы изменяем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", — отметил Федоров.
По его словам, сейчас стоит задача построить антидроновый купол над Украиной.
"Система, которая не реагирует на постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, уже доказавшие эффективность в современной войне. Лазарь – именно из таких. Под его руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов", — напомнил министр.
Теперь задача нового заместителя командующего Воздушными силами — масштабировать этот опыт и построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.
"Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны изменять подходы, структуры и логику работы, чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня. Антидроновый купол – это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — добавил Федоров.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. По словам президента, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и военным командованием будет разработана новая организация работы всего компонента противовоздушной защиты.