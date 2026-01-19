logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Федоров заявил о создании антидронового купола над Украиной: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров заявил о создании антидронового купола над Украиной: что это значит

По словам министра обороны, антидроновый купол не должен реагировать постфактум, а уничтожать угрозу еще на подлете.

19 января 2026, 21:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министр обороны Украины Михаил Федоров прокомментировал назначение одного из самых эффективных командиров Павла Елизарова (Лазаря) заместителем командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО

Федоров заявил о создании антидронового купола над Украиной: что это значит

Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

По словам министра, сейчас ни у одной страны в мире нет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Фёдоров напомнил, что в 2025 году РФ запустила по Украине до 100 тысяч шахедов и других типов БПЛА. В результате повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, зафиксированы сотни попаданий в жилые дома и многочисленные жертвы. При этом количество вражеских атак растет, ведь враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину во тьму.

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически. Именно поэтому по заданию президента мы изменяем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", — отметил Федоров.

По его словам, сейчас стоит задача построить антидроновый купол над Украиной.

"Система, которая не реагирует на постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, уже доказавшие эффективность в современной войне. Лазарь – именно из таких. Под его руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов", — напомнил министр.

Теперь задача нового заместителя командующего Воздушными силами — масштабировать этот опыт и построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

"Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны изменять подходы, структуры и логику работы, чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня. Антидроновый купол – это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — добавил Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. По словам президента, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и военным командованием будет разработана новая организация работы всего компонента противовоздушной защиты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6585
Теги:

Новости

Все новости