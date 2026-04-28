Європу звинуватили у провалі переговорів із Росією: коли їх треба було починати

Європа могла змусити Росію сісти за стіл переговорів ще навесні 2022 року, коли українські сили відкинули окупантів від Києва, однак цей шанс було втрачено. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в інтерв’ю фінському мовнику Yle.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме той момент міг стати переломним у війні та відкрити шлях до дипломатичного врегулювання. Натомість, як наголосив Каріс, сьогодні ситуація протилежна – жодна зі сторін фактично не демонструє готовності до реальних переговорів.

Естонський лідер провів історичну паралель із Другою світовою війною, згадавши трансформацію Німеччина після поразки. Він зазначив, що після покарання керівництва країни вона змогла змінитися та менш ніж за десятиліття інтегруватися до західних структур безпеки та співпраці.

Каріс переконаний: Європа має не лише говорити про мир, а й розробити чітку стратегію як для переговорного процесу, так і для післявоєнного відновлення. Особливу увагу він звернув на роль Європейський Союз, який уже вклав значні ресурси в підтримку України.

Президент наголосив, що неприпустимо, аби у майбутніх переговорах ключові рішення ухвалювалися без участі Європи. За його словами, існує ризик, що за столом опиняться лише США, Росія та окремі інші гравці, тоді як ЄС залишиться осторонь.

Водночас Каріс застеріг: навіть після завершення війни відносини з Росією ще довго залишатимуться напруженими. Він підкреслив, що стабільність у регіоні можлива лише за умови глибоких змін у самій Росії — подібно до тих, які свого часу відбулися в повоєнній Європі.

