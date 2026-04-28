Европу обвинили в провале переговоров с Россией: когда их нужно было начинать

Европа могла заставить Россию сесть за стол переговоров еще весной 2022 года, когда украинские силы отвергли окупантов от Киева, однако этот шанс был упущен. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому вещателю Yle.

По его словам, именно тот момент мог стать переломным в войне и открыть путь дипломатического урегулирования. Однако, как подчеркнул Карис, сегодня ситуация противоположная – ни одна из сторон фактически не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

Эстонский лидер провел историческую параллель со Второй мировой войной, вспомнив о трансформации Германии после поражения. Он отметил, что после наказания руководства страны она смогла измениться и менее чем за десятилетия интегрироваться в западные структуры безопасности и сотрудничества.

Карис убежден: Европа должна не только говорить о мире, но и разработать четкую стратегию как для переговорного процесса, так и послевоенного восстановления. Особое внимание он обратил на роль Европейского Союза, уже вложившего значительные ресурсы в поддержку Украины.

Президент подчеркнул, что недопустимо, чтобы в будущих переговорах ключевые решения принимались без участия Европы. По его словам, существует риск, что за столом окажутся только США, Россия и другие игроки, тогда как ЕС останется в стороне.

В то же время, Карис предостерег: даже после завершения войны отношения с Россией еще долго будут оставаться напряженными. Он подчеркнул, что стабильность в регионе возможна только при глубоких изменениях в самой России — подобно тем, которые в свое время произошли в послевоенной Европе.

