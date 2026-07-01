Європейцям доведеться дорого платити за повернення українців: озвучено приголомшливу заяву

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що для повернення українських біженців додому необхідно запровадити нові механізми фінансової підтримки. На його думку, Європейський Союз міг би спрямовувати кошти українцям, які перебувають під тимчасовим захистом, щоб вони мали можливість придбати житло в Україні після повернення. Про це омбудсмен заявив під час пресконференції.

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За словами Лубінця, допомога має перевищувати 10–12 тисяч євро, адже багато людей втратили власне житло через війну й не мають куди повертатися.

"Якщо ти все втратив на тимчасово окупованій території і ти не знаєш, де ти будеш жити, де ти будеш працювати – ти не повернешся в Україну. В Європі безпечніше, ніж в Україні – давайте відверто про це говорити. Там є хоч якась підтримка тимчасова", – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що однією з головних перешкод для повернення українців є відсутність державної програми, яка б допомагала придбати житло або отримати доступне фінансування.

"Якщо була б така програма, за якою ти повертаєшся і можеш отримати пільгове фінансування. Я коли спілкуюся з цією категорією громадян України, вони навіть кажуть: якщо будуть адекватні відсотки, 3% в гривні, то ми готові їхати. Навіть не даруйте нам, але дайте нам можливість, щоб ми придбали і поступово виплачували ці кошти в національній валюті. Вже готові будуть їхати", – підкреслив омбудсмен.

Окремо Лубінець розкритикував державну політику щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. На його переконання, нинішня система не забезпечує належного захисту громадян, які постраждали через війну.

"Так само і по ситуації з ВПО. Чому я публічно сказав, що урядова державна політика по відношенню до захисту прав ВПО провалена. У нас навіть немає дефініції в національному законодавстві "постраждалий" або "постраждала" від російської агресії", – підсумував Дмитро Лубінець.

Портал "Коментарі" вже писав, що у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт про створення Національного пантеону. У Варшаві вважають, що ця ініціатива може ще більше ускладнити українсько-польські відносини. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці канцелярії польського президента в соцмережі X.