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Европейцам придется дорого платить за возвращение украинцев: озвучено ощеолмляющее заявление

Лубинец раскритиковал государственную политику в сфере защиты прав ВПЛ, назвав ее неуспешной

1 июля 2026, 14:25
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Клименко Елена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для возвращения украинских беженцев домой необходимо ввести новые механизмы финансовой поддержки. По его мнению, Европейский Союз мог бы направлять средства украинцам, которые находятся под временной защитой, чтобы они имели возможность приобрести жилье в Украине по возвращении. Об этом омбудсмен заявил во время пресс-конференции.

Европейцам придется дорого платить за возвращение украинцев: озвучено ощеолмляющее заявление

Фото: из открытых источников

По словам Лубинца, помощь должна превышать 10–12 тысяч евро, ведь многие потеряли собственное жилье из-за войны и некуда возвращаться.

"Если ты все потерял на временно оккупированной территории и ты не знаешь, где ты будешь жить, где ты будешь работать – ты не вернешься в Украину. В Европе безопаснее, чем в Украине – давайте откровенно об этом говорить. Там есть хоть какая-то поддержка временная", – отметил Лубинец.

Он отметил, что одним из главных препятствий для возвращения украинцев является отсутствие государственной программы, которая помогала бы приобрести жилье или получить доступное финансирование.

"Если была бы такая программа, по которой ты возвращаешься и можешь получить льготное финансирование. Я когда общаюсь с этой категорией граждан Украины, они даже говорят: если будут адекватные проценты, 3% в гривне, то мы готовы ехать. Даже не простите нам, но дайте нам возможность, чтобы мы купили и постепенно выплачиваем. ехать", – подчеркнул омбудсмен.

Отдельно Лубинец подверг критике государственную политику по поддержке внутренне перемещенных лиц. По его убеждению, нынешняя система не обеспечивает должной защиты граждан, пострадавших из-за войны войны.

"Так же и по ситуации с ВПЛ. Почему я публично сказал, что правительственная государственная политика по отношению к защите прав ВПЛ провалена. У нас даже нет дефиниции в национальном законодательстве "пострадавший" или "пострадавший" от российской агрессии", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Портал "Комментарии" уже писал , что в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект о создании Национального пантеона. В Варшаве считают, что эта инициатива может еще больше усложнить украино-польские отношения. Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице канцелярии польского президента в соцсети X.



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