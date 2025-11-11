Європейці шокували своїм реальним ставленням до Росії: викрито небезпечний факт

Росія продовжує робити все можливе, щоб посіяти розбрат серед європейських країн. Значну роль у цьому відіграє те, що чимало російського бізнесу знаходиться саме в Європі, що безпосередньо впливає на політичні рішення та ставлення окремих держав до війни, вважає доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що російські бізнесмени тривалий час впливають на політичні кампанії у різних країнах, що допомагає Москві зберігати свій вплив. Експерт зауважив, що зараз Європа залишилася розрізненою, а дедалі більше політичних сил виступають або проросійськими, або ж антивоєнними.

"Колись Росія вкладала великі кошти, щоб європейці вірили: війни не буде і до неї готуватися не потрібно", — пояснив Городницький.

За його словами, такі популістські меседжі сприймаються дуже легко.



"Якщо з’являється політик, який каже, що Росія може напасти, більшість людей не хоче в це вірити. Людям не подобається така правда", — підкреслив експерт.

Водночас Європа почала повільно реагувати: деякі держави нарощують військові бюджети та активніше підтримують Україну, але загалом процес позбавлення від російського впливу йде повільно. На жаль, значна частина населення досі вірить у популістські обіцянки, що зрештою може призвести до катастрофічних наслідків.

"Боротися з цим дуже складно. Україна вже четвертий рік проводить просвітницьку роботу, пояснює, хто така Росія та який історичний контекст. Але багато людей продовжують сприймати образ "великої російської культури та історії", — зазначив Городницький.

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград–Покровськ. За даними експерта, вони вже просунулися на 17 км углиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу контроль над Покровським, заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.