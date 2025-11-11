logo_ukra

Європейці шокували своїм реальним ставленням до Росії: викрито небезпечний факт
commentss НОВИНИ Всі новини

Європейці шокували своїм реальним ставленням до Росії: викрито небезпечний факт

Популістські політичні сили в Європі й надалі розпалюють суперечки, попри зусилля України показати реальну загрозу з боку Росії

11 листопада 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія продовжує робити все можливе, щоб посіяти розбрат серед європейських країн. Значну роль у цьому відіграє те, що чимало російського бізнесу знаходиться саме в Європі, що безпосередньо впливає на політичні рішення та ставлення окремих держав до війни, вважає доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький.

Європейці шокували своїм реальним ставленням до Росії: викрито небезпечний факт

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що російські бізнесмени тривалий час впливають на політичні кампанії у різних країнах, що допомагає Москві зберігати свій вплив. Експерт зауважив, що зараз Європа залишилася розрізненою, а дедалі більше політичних сил виступають або проросійськими, або ж антивоєнними.

"Колись Росія вкладала великі кошти, щоб європейці вірили: війни не буде і до неї готуватися не потрібно", — пояснив Городницький. 

За його словами, такі популістські меседжі сприймаються дуже легко.

"Якщо з’являється політик, який каже, що Росія може напасти, більшість людей не хоче в це вірити. Людям не подобається така правда", — підкреслив експерт. 

Водночас Європа почала повільно реагувати: деякі держави нарощують військові бюджети та активніше підтримують Україну, але загалом процес позбавлення від російського впливу йде повільно. На жаль, значна частина населення досі вірить у популістські обіцянки, що зрештою може призвести до катастрофічних наслідків.

"Боротися з цим дуже складно. Україна вже четвертий рік проводить просвітницьку роботу, пояснює, хто така Росія та який історичний контекст. Але багато людей продовжують сприймати образ "великої російської культури та історії", — зазначив Городницький. 

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград–Покровськ. За даними експерта, вони вже просунулися на 17 км углиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу контроль над Покровським, заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.



Джерело: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-yak-rosiyi-vdayetsya-zberigati-vpliv-yevropu_n2949698
