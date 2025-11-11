logo

Европейцы шокировали своим реальным отношением к России: разоблачен опасный факт
НОВОСТИ

Европейцы шокировали своим реальным отношением к России: разоблачен опасный факт

Популистские политические силы в Европе и дальше разжигают споры, несмотря на усилия Украины показать реальную угрозу со стороны России

11 ноября 2025, 08:40
Автор:
Клименко Елена

Россия продолжает делать все возможное, чтобы посеять раздор среди европейских стран. Значительную роль в этом играет то, что многие российские бизнесы находятся именно в Европе, что непосредственно влияет на политические решения и отношение отдельных государств к войне, считает доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий.

Европейцы шокировали своим реальным отношением к России: разоблачен опасный факт

Он подчеркнул, что российские бизнесмены длительное время влияют на политические кампании в разных странах, что помогает Москве сохранять свое влияние. Эксперт отметил, что сейчас Европа осталась разрозненной, а все больше политических сил выступают либо пророссийскими, либо антивоенными.

"Когда-то Россия вкладывала большие средства, чтобы европейцы верили: войны не будет и к ней готовиться не нужно", — пояснил Городницкий.

По его словам, такие популистские месседжи воспринимаются очень просто.

"Если появляется политик, который говорит, что Россия может напасть, большинство людей не хотят в это верить. Людям не нравится такая правда", — подчеркнул эксперт.

В то же время, Европа начала медленно реагировать: некоторые государства наращивают военные бюджеты и активнее поддерживают Украину, но в целом процесс избавления от российского влияния идет медленно. К сожалению, значительная часть населения до сих пор верит в популистские обещания, что может привести к катастрофическим последствиям.

"Бораться с этим очень сложно. Украина уже четвертый год проводит просветительскую работу, объясняет, кто такая Россия и какой исторический контекст. Но многие продолжают воспринимать образ "великой российской культуры и истории", — отметил Городницкий.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры пытаются перерезать трассу Павлоград-Покровск. По данным эксперта, они уже продвинулись на 17 км вглубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу контроль над Покровским, заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.



Источник: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-yak-rosiyi-vdayetsya-zberigati-vpliv-yevropu_n2949698
