Європейці правильно все розрахували: що тепер чекає на Путіна за продовження війни

Нові санкції США та ЄС, а також фінансова підтримка Києва не обов'язково змусять Путіна припинити війну, але демонструють наполегливість Європи у відстоюванні незалежності України. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що робота з адміністрацією Трампа щодо санкцій та військової допомоги продовжується, включаючи координацію застосування крилатих ракет більшої дальності проти російських цілей.

Європейські лідери також розробляють 12-пунктовий план припинення війни, що передбачає гарантії безпеки для України, обмін полоненими та контроль за припиненням вогню, намагаючись утримати США на стороні Києва та посилити тиск на Москву. Незважаючи на сумніви щодо реакції Путіна, посилення санкцій та зусилля Європи створюють додаткові економічні та політичні виклики для Росії.

Річард Фонтейн із Центру нової американської безпеки припустив, що маніпуляції російського диктатора Путіна та наполегливість Європи допомогли Трампу нарешті завдати Росії певних труднощів.

Експерт висловив думку, що Путіна не підштовхнуть до миру порозуміння чи вміле укладання угод. Судячи з останніх заяв Дональда Трампа, він лише зараз це зрозумів. Ще один аспект, який йому важливо зрозуміти – підтримка України та тиск на Росію – це найкращий шлях до припинення цієї запеклої війни.

