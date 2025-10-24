logo

Европейцы правильно все рассчитали: что теперь ждет Путина за продолжение войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Европейцы правильно все рассчитали: что теперь ждет Путина за продолжение войны

NYT пишет о том, что настойчивая Европа подтолкнула Трампа к реальному давлению на РФ

24 октября 2025, 13:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новые санкции США и ЕС, а также финансовая поддержка Киева не обязательно заставят Путина прекратить войну, но демонстрируют настойчивость Европы в отстаивании независимости Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что работа с администрацией Трампа по санкциям и военной помощи продолжается, включая координацию применения крылатых ракет большей дальности против российских целей.

Европейские лидеры также разрабатывают 12-пунктовый план прекращения войны, предусматривающий гарантии безопасности для Украины, обмен пленными и контроль за прекращением огня, пытаясь удержать США на стороне Киева и усилить давление на Москву. Несмотря на сомнения относительно реакции Путина, усиление санкций и усилия Европы создают дополнительные экономические и политические вызовы для России.

Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности допустил, что манипуляции российского диктатора Путина и настойчивость Европы помогли Трампу наконец нанести России определенные трудности.

Эксперт высказал мнение, что Путина не подтолкнут к миру взаимопонимание или умелое заключение соглашений. Судя по последним заявлениям Дональда Трампа, он только сейчас это понял. Еще один аспект, который ему важно понять – поддержка Украины и давление на Россию – это лучший путь к прекращению этой ожесточенной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп окончательно разочаровался Владимиром Путиным: что стало переломным моментом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп решил действовать жестче после того, как российские войска ударили дронами по детскому саду в Харькове. Глава Белого дома увидели кадры, на которых было видно последствия удара россиян. Об этом говорится в публикации "CNN".




Источник: https://www.nytimes.com/2025/10/24/world/europe/europe-ukraine-russia.html
