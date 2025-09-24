logo_ukra

BTC/USD

112614

ETH/USD

4180.79

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Європа таки збиватиме дрони над україною, але є один важливий нюанс: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа таки збиватиме дрони над україною, але є один важливий нюанс: деталі

Володимир Зеленський повідомив, що ведуться консультації щодо можливого залучення військових з Польщі та Румунії для перехоплення дронів над українською територією.

24 вересня 2025, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають перемовини щодо залучення польських і румунських військових до перехоплення дронів у повітряному просторі України. Така ініціатива, за його словами, могла б створити прецедент залучення НАТО до війни. Втім, генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив сумніви щодо готовності західних країн до такого кроку.

Європа таки збиватиме дрони над україною, але є один важливий нюанс: деталі

Фото: з відкритих джерел

"На жаль, я можу стверджувати, що ні польські, ні румунські, ні прибалтійські військові офіційно не братимуть участі в таких операціях. Вони готові збивати дрони над своїми країнами, але не брати безпосередню участь у війні", – наголосив Маломуж. 

За його словами, страх перед реакцією Кремля досі сильно впливає на позицію Заходу. Москва неодноразово заявляла, що вважатиме присутність іноземних військ в Україні "легітимною ціллю", хоча саме Росія веде агресивну війну, зазначає генерал.

Маломуж підкреслює, що НАТО активно працює над протидією дронам у власному повітряному просторі, але ключовим фактором залишається передача Україні сучасних систем ППО.

"Поки країни Альянсу не можуть завдавати ударів по місцях запуску дронів, ракет, виробництвах і складах. Україна ж має таку можливість", – сказав він. 

Генерал також наголосив, що інвестування у військові спроможності України — найефективніший спосіб захистити Європу від російських ударів.

"Якщо Захід боїться вступати у війну, достатньо просто передати нам зброю. Ми її застосуємо. Це — єдина дієва модель стримування Росії", – резюмував Маломуж. 

Як вже писали "Коментарі", Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Ради Безпеки висловив занепокоєння діями Росії, яка, за його словами, намагається залишити Україну без електроенергії в осінньо-зимовий період.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/ataki-dronami-po-ukrayini-mozhe-yevropa-dopomogti-yih-zbivati_n2920315
Теги:

Новини

Всі новини