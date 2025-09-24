Європа таки збиватиме дрони над україною, але є один важливий нюанс: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають перемовини щодо залучення польських і румунських військових до перехоплення дронів у повітряному просторі України. Така ініціатива, за його словами, могла б створити прецедент залучення НАТО до війни. Втім, генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив сумніви щодо готовності західних країн до такого кроку.

Фото: з відкритих джерел

"На жаль, я можу стверджувати, що ні польські, ні румунські, ні прибалтійські військові офіційно не братимуть участі в таких операціях. Вони готові збивати дрони над своїми країнами, але не брати безпосередню участь у війні", – наголосив Маломуж.

За його словами, страх перед реакцією Кремля досі сильно впливає на позицію Заходу. Москва неодноразово заявляла, що вважатиме присутність іноземних військ в Україні "легітимною ціллю", хоча саме Росія веде агресивну війну, зазначає генерал.

Маломуж підкреслює, що НАТО активно працює над протидією дронам у власному повітряному просторі, але ключовим фактором залишається передача Україні сучасних систем ППО.

"Поки країни Альянсу не можуть завдавати ударів по місцях запуску дронів, ракет, виробництвах і складах. Україна ж має таку можливість", – сказав він.

Генерал також наголосив, що інвестування у військові спроможності України — найефективніший спосіб захистити Європу від російських ударів.

"Якщо Захід боїться вступати у війну, достатньо просто передати нам зброю. Ми її застосуємо. Це — єдина дієва модель стримування Росії", – резюмував Маломуж.

