Европа будет сбивать дроны над украиной, но есть один важный нюанс: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по привлечению польских и румынских военных к перехвату дронов в воздушном пространстве Украины. Такая инициатива могла бы создать прецедент привлечения НАТО к войне. Впрочем, генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж выразил сомнения в готовности западных стран к такому шагу.

"К сожалению, я могу утверждать, что ни польские, ни румынские, ни прибалтийские военные официально не будут участвовать в таких операциях. Они готовы сбивать дроны над своими странами, но не принимать непосредственного участия в войне", — подчеркнул Маломуж.

По его словам, страх перед реакцией Кремля до сих пор оказывает большое влияние на позицию Запада. Москва неоднократно заявляла, что сочтет присутствие иностранных войск в Украине "легитимной целью", хотя именно Россия ведет агрессивную войну, отмечает генерал.

Маломуж подчеркивает, что НАТО активно работает над противодействием дронам в собственном воздушном пространстве, но ключевым фактором остается передача Украине современных систем ПВО.

"Пока страны Альянса не могут наносить удары по местам запуска дронов, ракет, производствам и складам. Украина же имеет такую возможность", – сказал он.

Генерал также отметил, что инвестирование в военные способности Украины — самый эффективный способ оградить Европу от российских ударов.

"Если Запад боится вступать в войну, достаточно просто передать нам оружие. Мы его применим. Это единственная действенная модель сдерживания России", — резюмировал Маломуж.

