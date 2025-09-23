Європа спровокувала Путіна на небачений хаос: озвучено вкрай тривожний прогноз

22 вересня в небі над Данією та Норвегією зафіксували польоти невстановлених безпілотників. За інформацією місцевої поліції, ці апарати не мали ознак аматорських, що може свідчити про їхнє військове або розвідувальне призначення. Про це в ефірі Radio NV розповів експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце.

Фото: з відкритих джерел

"Йдеться про спеціалізовану техніку, можливо — військову. Причому ці дрони пролітали не випадково, а в районах, де розташовані об'єкти НАТО. Це вказує на те, що вони могли виконувати розвідувальні завдання та передавати дані тим, хто їх запустив", — зазначив експерт.

Попри очевидні сигнали, європейські країни не поспішають із висновками. Долінце підкреслив, що реакція на інцидент була вкрай стриманою — влада заявляє, що "походження БПЛА ще належить встановити". За його словами, подібна пасивність спостерігалася і раніше, коли російські дрони з'являлися над Польщею, Румунією та країнами Балтії — але жодної рішучої відповіді з боку Європи не було.

"Це й стало причиною того, що російські безпілотники продовжують свої польоти. І якщо так піде й далі, то вже до кінця року або на початку наступного ми побачимо їх над будь-якою країною ЄС. Вони не просто літатимуть, а проводитимуть розвідку, передаватимуть інформацію — або навіть падатимуть на ці території", — попередив Долінце.

