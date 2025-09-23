Европа спровоцировала Путина на невиданный хаос: озвучен крайне тревожный прогноз

22 сентября в небе над Данией и Норвегией были зафиксированы полеты неустановленных беспилотников. По информации местной полиции, эти аппараты не имели признаков любительских, что может свидетельствовать об их военном или разведывательном назначении. Об этом в эфире Radio NV рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

"Речь идет о специализированной технике, возможно — военной. Причем эти дроны пролетали не случайно, а в районах, где расположены объекты НАТО. Это указывает на то, что они могли выполнять разведывательные задачи и передавать данные тем, кто их запустил", — отметил эксперт.

Несмотря на очевидные сигналы, европейские страны не спешат с выводами. Долинце подчеркнул, что реакция на инцидент была крайне сдержанной — власти заявляют, что "происхождение БПЛА еще предстоит установить". По его словам, подобная пассивность наблюдалась и раньше, когда российские дроны появлялись над Польшей, Румынией и странами Балтии, но никакого решительного ответа со стороны Европы не было.

"Это и стало причиной того, что российские беспилотники продолжают свои полеты. И если так пойдет и дальше, то уже к концу года или в начале следующего мы увидим их над любой страной ЕС. Они не будут просто летать, а проводить разведку, передавать информацию — или даже подать на эти территории", — предупредил Долинце.

