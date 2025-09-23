logo

Европа спровоцировала Путина на невиданный хаос: озвучен крайне тревожный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа спровоцировала Путина на невиданный хаос: озвучен крайне тревожный прогноз

Богдан Долинце считает, что это станет реальностью из-за пассивности Запада.

23 сентября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

22 сентября в небе над Данией и Норвегией были зафиксированы полеты неустановленных беспилотников. По информации местной полиции, эти аппараты не имели признаков любительских, что может свидетельствовать об их военном или разведывательном назначении. Об этом в эфире Radio NV рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

Европа спровоцировала Путина на невиданный хаос: озвучен крайне тревожный прогноз

Фото: из открытых источников

"Речь идет о специализированной технике, возможно — военной. Причем эти дроны пролетали не случайно, а в районах, где расположены объекты НАТО. Это указывает на то, что они могли выполнять разведывательные задачи и передавать данные тем, кто их запустил", — отметил эксперт.

Несмотря на очевидные сигналы, европейские страны не спешат с выводами. Долинце подчеркнул, что реакция на инцидент была крайне сдержанной — власти заявляют, что "происхождение БПЛА еще предстоит установить". По его словам, подобная пассивность наблюдалась и раньше, когда российские дроны появлялись над Польшей, Румынией и странами Балтии, но никакого решительного ответа со стороны Европы не было.

"Это и стало причиной того, что российские беспилотники продолжают свои полеты. И если так пойдет и дальше, то уже к концу года или в начале следующего мы увидим их над любой страной ЕС. Они не будут просто летать, а проводить разведку, передавать информацию — или даже подать на эти территории", — предупредил Долинце.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные силы предпочитают оборону временно захваченного Крыма, значительно больше, чем защиты Москвы или нефтеперерабатывающих заводов, которые являются критически важными для экономики РФ. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.



