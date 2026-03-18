Європа пропонує угоду Трампу щодо закінчення війни в Україні: яка пропозиція

Європейські лідери розглядають можливість політичної угоди з президентом США Дональдом Трампом, яка могла б одночасно вплинути на війну в Україні та стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Про таку ідею заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото з відкритих джерел

Александр Стубб виступаючи в лондонському аналітичному центрі Chatham House припустив, що країни Європи могли б допомогти гарантувати безпеку судноплавства в районі Ормузької протоки. Цей морський коридор є одним із ключових для світової торгівлі нафтою, а останнім часом напруга навколо нього зросла через протистояння США з Іраном.

За словами фінського лідера, потенційна домовленість могла б виглядати так: Європа бере на себе більшу роль у забезпеченні безпеки в Перській затоці, а США натомість активніше підтримують Україну та сприяють досягненню прийнятної мирної угоди з Росією.

"Я думаю, це справді гарна ідея. Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться донести до нього хоча б одну з десяти ідей щодо України, я вважатиму це успіхом", — сказав Стубб.

Фінський президент також застеріг, що затягування конфлікту навколо Ірану може мати непрямі наслідки для війни в Україні. Зокрема, зростання цін на енергоносії підвищує доходи Росії від експорту нафти і газу, що може зміцнювати її економіку та військові можливості.

"Російська економіка насправді була в дуже поганому стані кілька тижнів тому, тепер вона відновлюється", – зазначив Стубб.

Стубб висловив сподівання, що дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни в Україні не повторять долю невдалих переговорів між США та Іраном і що Європа зможе знайти формат співпраці з Вашингтоном.

