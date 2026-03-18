Европа предлагает соглашение Трампу для окончания войны в Украине: какое предложение

Европейские лидеры рассматривают возможность политического соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое могло бы одновременно повлиять на войну в Украине и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этой идее заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб, выступая в лондонском аналитическом центре Chatham House, предположил, что страны Европы могли бы помочь обеспечить безопасность судоходства в районе Ормузского пролива. Этот морской коридор является одним из ключевых для мировой торговли нефтью, а в последнее время напряжение вокруг него возросло из-за противостояния США с Ираном.

По словам финского лидера, потенциальная договоренность могла бы выглядеть так: Европа берет на себя большую роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе, а США активнее поддерживают Украину и способствуют достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.

"Я думаю, это действительно хорошая идея. У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей относительно Украины, я сочту это успехом", — сказал Стубб.

Финский президент также предостерег, что затягивание конфликта вокруг Ирана может иметь косвенные последствия для войны в Украине. В частности рост цен на энергоносители повышает доходы России от экспорта нефти и газа, что может укреплять ее экономику и военные возможности.

"Российская экономика действительно была в очень плохом состоянии несколько недель назад, теперь она восстанавливается", — отметил Стубб.

Стубб выразил надежду, что дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине не повторят судьбу неудачных переговоров между США и Ираном и что Европа сможет найти формат сотрудничества с Вашингтоном.

