Європа прокинулася в останній момент: яке рятівне для України рішення шокує Кремль

Напередодні холодів Україна може отримати суттєве посилення протиповітряної оборони, критично важливе для захисту енергетики від російських атак. Європейська комісія погодила українську заявку на фінансування закупівлі ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot коштом кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро.

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Україна просить спрямувати понад 2 млрд євро саме на закупівлю перехоплювачів. Йдеться передусім про ракети PAC-3 MSE, необхідні для боротьби з балістичними цілями. Оскільки їх виробляють у США, кошти мають дозволити Києву закуповувати американські боєприпаси за європейського фінансування.

За наведеними оцінками, на суму понад 2 млрд євро потенційно можна придбати близько 320 ракет. Однак фактична кількість залежатиме від вартості контрактів, доступності боєприпасів та виробничих можливостей.

Питання стає особливо гострим через наближення зими. Росія вже неодноразово намагалася зруйнувати українську енергосистему масованими ракетно-дроновими ударами, а балістичні ракети залишаються однією з найскладніших загроз для ППО.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв про домовленості зі США щодо регулярного постачання перехоплювачів Patriot. Київ прагне гарантувати стабільний потік таких ракет, щоб не допустити критичного виснаження запасів під час можливих зимових атак.

Перші кошти з європейського кредиту вже розподіляються на оборонні потреби України. Зокрема, 6,1 млрд євро було погоджено для посилення протиповітряної оборони. Додаткові ракети обіцяла надати й Німеччина.

Тепер одним із ключових факторів стає швидкість поставок: Україні важливо отримати перехоплювачі до можливого нового сезону масштабних російських ударів по енергетиці.

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