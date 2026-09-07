Европа очнулась в последний момент: какое спасительное для Украины решение шокирует Кремль

В преддверии холодов Украина может получить существенное усиление противовоздушной обороны, критически важное для защиты энергетики от российских атак. Европейская комиссия согласовала украинскую заявку на финансирование закупки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot за счет кредитной программы ЕС в объеме 90 млрд евро.

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Украина просит направить более 2 млрд. евро именно на закупку перехватчиков. Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3 MSE, необходимых для борьбы с баллистическими целями. Поскольку они производятся в США, средства должны позволить Киеву закупать американские боеприпасы при европейском финансировании.

По приведенным оценкам, на сумму свыше 2 млрд евро потенциально можно приобрести около 320 ракет. Однако фактическое количество зависит от стоимости контрактов, доступности боеприпасов и производственных возможностей.

Вопрос становится особенно острым из-за приближающейся зимы. Россия уже не раз пыталась разрушить украинскую энергосистему массированными ракетно-дроновыми ударами, а баллистические ракеты остаются одной из самых сложных угроз для ПВО.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о договоренностях с США по поводу регулярной поставки перехватчиков Patriot. Киев стремится гарантировать стабильный поток таких ракет, чтобы не допустить критического истощения запасов во время возможных зимних атак.

Первые средства по европейскому кредиту уже делятся на оборонные нужды Украины. В частности, 6,1 млрд. евро было согласовано для усиления противовоздушной обороны. Дополнительные ракеты обещала предоставить и Германия.

Теперь одним из ключевых факторов становится быстрота поставок: Украине важно получить перехватчики к возможному новому сезону масштабных российских ударов по энергетике.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине создали новое технологическое решение для противодействия российским ракетам-дронам S8000 "Бандероль". Разработка уже продемонстрировала способность уничтожать подобные воздушные цели, сообщили в Brave1.