Європа приповзе до Путіна на колінах: озвучено велику загрозу для України

Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо брати участь у діалозі з російським правителем Володимиром Путіним. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу повідомив Президент України Володимир Зеленський, додавши, що такий розвиток подій може стати можливим у разі, якщо США не візьмуть на себе активну роль у стримуванні агресора.

Фото: з відкритих джерел

"Я йому сказав і ще раз повторюю відверто: потрібно боротися за підтримку Сполучених Штатів, потрібно боротися за формат, коли ми діємо разом з усіма союзниками — і США, і європейські партнери, які нас підтримують. Це сильний союз, і ми повинні його захищати", — наголосив Зеленський.

У свою чергу Макрон підтвердив необхідність відновлення прямих контактів між Європою та Росією. За його словами, є два варіанти розвитку подій: або буде досягнуто міцного миру, або Європа знайде шляхи для відновлення діалогу з Москвою за умов прозорості та участі України у процесі.

"Я бачу, що існують особи, які вже спілкуються з Путіним. Тому ми, європейці та українці, зацікавлені у створенні правильної платформи для належного відновлення участі в цих переговорах. Інакше обговорення залишатиметься всередині наших груп і передаватиметься перемовникам, які потім ведуть діалог із росіянами самостійно. Це не оптимальний варіант", — зазначив французький президент.

Напередодні Макрон підкреслив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з Путіним, при цьому європейцям слід знайти ефективні способи для цього в найближчі тижні. Така позиція свідчить про прагнення Парижа балансувати між підтримкою України та необхідністю відновлення комунікації з Москвою для пошуку шляхів миру.

