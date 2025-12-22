Европа приползет к Путину на коленях: озвучена большая угроза для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что европейским странам следует напрямую участвовать в диалоге с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что такое развитие событий может оказаться возможным в случае, если США не возьмут на себя активную роль в сдерживании агрессора.

"Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно: нужно бороться за поддержку Соединенных Штатов, нужно бороться за формат, когда мы действуем вместе со всеми союзниками — и США, и поддерживающие нас европейские партнеры. Это сильный союз, и мы должны его защищать", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Макрон подтвердил необходимость возобновления прямых контактов между Европой и Россией. По его словам, есть два варианта развития событий: либо будет достигнут крепкий мир, либо Европа найдет пути для возобновления диалога с Москвой при прозрачности и участии Украины в процессе.

"Я вижу, что существуют лица, которые уже общаются с Путиным. Поэтому мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в создании правильной платформы для надлежащего возобновления участия в этих переговорах. Иначе обсуждение будет оставаться внутри наших групп и передаваться переговорщикам, которые потом ведут диалог с россиянами самостоятельно. Это не оптимальный вариант".

Накануне Макрон подчеркнул, что Европе было бы "полезно" возобновить взаимодействие с Путиным, при этом европейцам следует найти эффективные способы для этого в ближайшие недели. Такая позиция свидетельствует о стремлении Парижа балансировать между поддержкой Украины и необходимостью возобновления коммуникации с Москвой для поиска путей мира.

