«Європа повинна бути почутою»: Ватикан відреагував на «мирний план» Трампа

У Ватикані вважають, що переговори про встановлення миру в Україні будуть непростими, у них обов’язково має брати участь Європа.

Кардинал П’єтро Паролін. Фото: з відкритих джерел

За словами держсекретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліна, шлях до компромісу буде надзвичайно складним і потребуватиме повноцінної участі європейських країн. Про це він сказав після Святої Меси за Україну у римській базиліці Сан-Андреа-делла-Валле, повідомляє Vatican News.

"Буде дуже важко знайти компроміс між вимогами однієї сторони і вимогами іншої. Тому, я уявляю, що шлях переговорів буде дуже важким", — сказав кардинал.

За його словами, Європейський Союз не може залишатися осторонь мирних ініціатив. Адже від початку повномасштабної війни саме європейські держави були ключовими партнерами України та активно залучені у процеси підтримки.

"Європа повинна брати участь і бути почутою, а не залишатися виключеною", — зазначив Паролін.

Водночас представник Ватикану вважає, що говорити про можливі компроміси щодо територій на нинішньому етапі зарано. На його думку, це може стати предметом майбутніх переговорів.

Кардинал підкреслив, що мир можливий лише тоді, коли обидві сторони зможуть погодитися на взаємоприйнятний результат. За його словами, у підсумку доведеться шукати рішення, яке влаштовуватиме всіх.

П'єтро Паролін наголосив, що Святий Престол продовжує докладати зусиль для повернення незаконно вивезених до Росії українських дітей, а також сприяє процесам обміну полоненими.

"Ми готові допомогти в цьому питанні, оскільки вважаємо, що, окрім уваги до людей, які страждають, це також сприятиме створенню умов, які дадуть змогу досягти миру", — додав кардинал.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", президент Литви Гітанас Науседа розкритикував 28-пунктний "мирний план" США. Литовський лідер зазначив, що обговорення майбутнього України не може відбуватись без України. За його словами, будь-які ідеї, які ставлять Україну в слабке становище, є "неприйнятними".