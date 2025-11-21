«Европа должна быть услышана»: Ватикан отреагировал на «мирный план» Трампа

В Ватикане считают, что переговоры по установлению мира в Украине будут непростыми, в них обязательно должна участвовать Европа.

Кардинал Пьетро Паролин. Фото: из открытых источников

По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, путь к компромиссу будет чрезвычайно сложным и потребует полноценного участия европейских стран. Об этом он сказал после Святой Мессы за Украину в римской базилике Сан-Андреа-делла-Валле, сообщает Vatican News.

Будет очень трудно найти компромисс между требованиями одной стороны и требованиями другой. Поэтому я представляю, что путь переговоров будет очень трудным", — сказал кардинал.

По его словам, Европейский Союз не может оставаться в стороне от мирных инициатив. Ведь с самого начала полномасштабной войны именно европейские государства были ключевыми партнерами Украины и активно вовлечены в процессы поддержки.

"Европа должна участвовать и быть услышанной, а не оставаться исключенной", — отметил Паролин.

В то же время представитель Ватикана считает, что говорить о возможных компромиссах по территориям на нынешнем этапе рано. По его мнению, это может стать предметом предстоящих переговоров.

Кардинал подчеркнул, что мир возможен только тогда, когда обе стороны могут согласиться на взаимоприемлемый результат. По его словам, в итоге придется искать решение, которое будет устраивать всех.

Пьетро Паролин подчеркнул, что Святой Престол продолжает прилагать усилия для возвращения незаконно вывезенных в Россию украинских детей, а также способствует процессам обмена пленными.

"Мы готовы помочь в этом вопросе, поскольку считаем, что, кроме внимания к страдающим, это также будет способствовать созданию условий, которые позволят достичь мира", — добавил кардинал.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике 28-пунктный "мирный план" США. Литовский лидер отметил, что обсуждение будущего Украины не может проходить без Украины. По его словам, любые идеи, которые ставят Украину в слабое положение, "неприемлемы".