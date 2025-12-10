Європа остаточно здала Україну Путіну: розкрито вкрай показовий факт

Останнім часом дедалі частіше лунають сигнали про те, що частина європейських політиків натякає Україні на необхідність піти на територіальні компроміси. Водночас сформувалася група провідних держав Європи, які залишаються відданими підтримці України та її суверенітету, вважає керівник аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що далеко не всі країни ЄС продемонстрували рішучість у питаннях, пов’язаних з Україною. Зокрема, Франція, попри гучні заяви, так і не погодилася розморозити російські активи, щоб спрямувати їх на підтримку нашої держави.

За словами експерта, коли доходить до конкретних дій, Європа часто виявляється менш активною, ніж у своїх заявах. Попри усвідомлення загрози, яку становить дедалі агресивніша Росія, багато європейських урядів концентруються на внутрішніх викликах – зокрема, на проблемах міграції та безробіття.

Ситуацію ускладнює і зростання популярності правих сил, серед яких є не класичні консерватори, а відверто антиєвропейські й антиукраїнські партії. Це створює серйозні ризики для стабільності Євросоюзу, який довгий час відкладав питання розширення, а повернувся до нього лише після початку повномасштабної війни, коли Україна отримала статус кандидата разом із низкою інших країн.

Зараз у ЄС великі сподівання покладають на весняні вибори в Угорщині. У Брюсселі очікують, що виборці змінять політичний курс держави, адже уряд Віктора Орбана фактично перетворився на головний блокатор будь-яких форматів допомоги Україні. Часто дії Орбана підкріплює й прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який навіть погрожує судовими позовами, щоб зупинити європейські програми підтримки нашої держави.

Європейський Союз досі не напрацював ефективний механізм використання заморожених російських активів. Натомість будь-які запропоновані пакети допомоги одразу натикаються на вето з боку Угорщини чи Словаччини. Як наголошує Рибачук, ця ситуація вже багато років демонструє слабкість моделі ухвалення рішень у ЄС, де одна країна здатна заблокувати колективну волю всього Союзу. Така вразливість грає на руку Путіну, який не приховує зневажливого ставлення до Європи.

Подібну риторику підсилює і президент США Дональд Трамп, який неодноразово різко критикував Євросоюз, називаючи його залежним від США та неспроможним діяти самостійно.

