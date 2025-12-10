Европа окончательно сдала Украину Путину: раскрыт крайне показательный факт

В последнее время все чаще раздаются сигналы о том, что часть европейских политиков намекает Украине на необходимость пойти на территориальные компромиссы. В то же время сформировалась группа ведущих государств Европы, которые остаются верными поддержке Украины и ее суверенитета, считает руководитель аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Он подчеркнул, что далеко не все страны ЕС продемонстрировали решительность в вопросах, связанных с Украиной. Франция, несмотря на громкие заявления, так и не согласилась разморозить российские активы, чтобы направить их в поддержку нашего государства.

По словам эксперта, когда доходит до конкретных действий, Европа часто оказывается менее активной, чем в своих заявлениях. Несмотря на осознание угрозы, которую представляет все более агрессивная Россия, многие европейские правительства концентрируются на внутренних вызовах – в частности, на проблемах миграции и безработицы.

Ситуацию усложняет и рост популярности правых сил, среди которых не классические консерваторы, а откровенно антиевропейские и антиукраинские партии. Это создает серьезные риски для стабильности Евросоюза, долгое время откладывавшего вопросы расширения, а вернувшегося к нему только после начала полномасштабной войны, когда Украина получила статус кандидата вместе с рядом других стран.

Сейчас в ЕС большие надежды возлагают на весенние выборы в Венгрии. В Брюсселе ожидают, что избиратели изменят политический курс государства, ведь правительство Виктора Орбана фактически превратилось в главный блокатор любых форматов помощи Украине. Часто действия Орбана подкрепляет и премьер Словакии Роберт Фицо, даже угрожающий судебными исками, чтобы остановить европейские программы поддержки нашего государства.

Европейский Союз до сих пор не разработал эффективный механизм использования замороженных российских активов. Любые предложенные пакеты помощи сразу же натыкаются на вето со стороны Венгрии или Словакии. Как отмечает Рыбачук, эта ситуация уже много лет демонстрирует слабость модели принятия решений в ЕС, где одна страна способна заблокировать коллективную свободу всего Союза. Такая уязвимость играет на руку Путину, не скрывающему пренебрежительного отношения к Европе.

Подобную риторику усиливает и неоднократно резко критиковавший Евросоюз президент США Дональд Трамп, называя его зависимым от США и неспособным действовать самостоятельно.

