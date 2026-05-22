Європа остатчно наплювала на Україну: Рютте спантеличив заявою про дивне рішення

Основний фінансовий тягар закупівлі американського озброєння для України наразі несуть лише 6–7 європейських країн, і цю участь необхідно зробити значно ширшою та більш рівномірною серед союзників, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Він наголосив, що постачання критично важливого американського озброєння Україні триває в межах ініціативи PURL (Priority Ukraine Requirements List), яка передбачає фінансування закупівель союзниками.

Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної та протиракетної оборони, включно з ракетами-перехоплювачами для комплексів Patriot. За словами генсека, ця схема працює безперервно, а європейські партнери вже забезпечують оплату відповідних поставок зі США.

Водночас Рютте підкреслив, що нинішній формат фінансування не є достатньо збалансованим. Він хотів би, щоб до програми долучилося більше країн НАТО, особливо серед європейських членів Альянсу, аби витрати на підтримку України розподілялися справедливіше.

"Наразі лише 6–7 держав фактично беруть на себе основне навантаження. Вони виконують велику частину роботи, і завдяки цьому Україна продовжує отримувати необхідне озброєння. Але було б правильніше, якби до цього процесу активніше долучалися й інші союзники", — зазначив він.

Генсек НАТО також підкреслив, що ефективність українських сил на полі бою залишається високою, однак вона напряму залежить від стабільної міжнародної підтримки. За його словами, ключове завдання Альянсу — забезпечити Україні максимальну силу для продовження оборони проти російського вторгнення, яке триває з 2022 року.

