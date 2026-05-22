Война с Россией
Европа окончательно наплевала на Украину: Рютте озадачил заявлением об удивительном решении

Генсек НАТО выразил обеспокоенность тем, что не все европейские страны-члены принимают участие в финансировании военных нужд Украины

22 мая 2026, 11:10
Клименко Елена

Основное финансовое бремя закупки американского вооружения для Украины сейчас несут только 6–7 европейских стран, и это участие необходимо сделать значительно шире и равномернее среди союзников, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что поставки критически важного американского вооружения Украине продолжаются в рамках инициативы PURL (Priority Ukraine Requirements List), предусматривающей финансирование закупок союзниками.

Речь идет, в частности, о системах противовоздушной и противоракетной обороны, включая ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По словам генсека, эта схема работает непрерывно, а европейские партнеры уже обеспечивают оплату соответствующих поставок из США.

В то же время Рютте подчеркнул, что нынешний формат финансирования не достаточно сбалансирован. Он хотел бы, чтобы в программу присоединилось больше стран НАТО, особенно среди европейских членов Альянса, чтобы расходы на поддержку Украины распределялись более справедливо.

"Пока только 6-7 государств фактически берут на себя основную нагрузку. Они выполняют большую часть работы, и благодаря этому Украина продолжает получать необходимое вооружение. Но было бы правильнее, если бы к этому процессу активнее присоединялись и другие союзники", — отметил он.

Генсек НАТО также подчеркнул, что эффективность украинских сил на поле боя остается высокой, однако она напрямую зависит от стабильной международной поддержки. По его словам, ключевая задача Альянса — обеспечить Украине максимальную силу для продолжения обороны против российского вторжения, которое продолжается с 2022 года.

"Комментарии" уже писали , что размещение российских ядерных боеприпасов для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" на территории Беларуси снова обострило ситуацию в регионе. Такой шаг существенно сокращает время подлета ракет и, соответственно, время на реагирование для Украины и государств Восточной Европы, делая потенциальные удары более опасными для крупных городов и стратегических объектов. Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что речь идет не только о военном аспекте, но и о политической зависимости Минска от Москвы.



