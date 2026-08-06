Європа гучно послала Зеленського: на яку допомогу Україні вже точно не варто сподіватися

Нідерланди наразі не мають можливості надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх складських запасів. Про це повідомив речник Міністерства оборони країни Кеес Бакхейс, передає Радіо Свобода.

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За його словами, Амстердам уже передав Україні частину ракет до комплексів Patriot, а наявних резервів для нових поставок більше немає. Водночас нідерландська влада запевняє, що продовжує шукати альтернативні способи підтримки української ППО.

"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не можемо надати більше зі своїх запасів. Водночас готові розглядати будь-які варіанти, які допоможуть Україні захистити своє небо та своїх громадян", – заявив Бакхейс/

У Міноборони Нідерландів наголосили, що зміцнення української протиповітряної оборони й надалі залишається одним із головних напрямків військової допомоги. Крім того, країна підтвердила зобов'язання щороку виділяти Україні 3 мільярди євро військової підтримки щонайменше до 2029 року.

Потреба у додаткових ракетах для Patriot стала ще актуальнішою після масованої російської атаки в ніч на 5 серпня. Тоді Росія застосувала проти України 28 ракет і понад 100 ударних безпілотників. Попри успішне знищення більшості дронів, українські сили ППО не змогли перехопити жодну із запущених ракет, що вкотре продемонструвало гострий дефіцит відповідних засобів.

У відповідь на нестачу боєприпасів Київ активізував переговори із союзниками. Україна звернулася майже до 40 держав із проханням тимчасово передати ракети до Patriot із національних запасів, гарантуючи їхню заміну після виробництва нових партій.

Паралельно США та союзники по НАТО опрацьовують можливість локалізації виробництва ракет-перехоплювачів в Україні, а також шукають додаткові запаси серед країн-партнерів, щоб посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія могла активізувати масовані атаки по Україні не через підготовку до нової стратегічної кампанії, а заради демонстрації сили та інформаційного ефекту. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи останню хвилю російських обстрілів.