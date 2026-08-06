Европа громко послала Зеленского: на какую помощь Украине уж точно не стоит надеяться

Нидерланды пока не имеют возможности предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot из своих складских запасов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны страны Кеэс Бакхейс, передает Радио Свобода.

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По его словам, Амстердам уже передал Украине часть ракет в комплексы Patriot , а имеющихся резервов для новых поставок больше нет. В то же время нидерландские власти уверяют, что продолжают искать альтернативные способы поддержки украинского ПВО.

"Мы уже передали ракеты в системы Patriot и пока не можем предоставить больше из своих запасов. В то же время готовы рассматривать любые варианты, которые помогут Украине защитить свое небо и своих граждан", – заявил Бакхейс/

В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что укрепление украинской противовоздушной обороны продолжает оставаться одним из главных направлений военной помощи. Кроме того, страна подтвердила обязательство ежегодно выделять Украине 3 миллиарда евро военной поддержки, по меньшей мере, до 2029 года.

Потребность в дополнительных ракетах для Patriot стала еще более актуальной после массированной российской атаки в ночь на 5 августа. Тогда Россия применила против Украины 28 ракет и более 100 ударных беспилотников. Несмотря на успешное уничтожение большинства дронов, украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одну из запущенных ракет, что продемонстрировало острый дефицит соответствующих средств.

В ответ на нехватку боеприпасов Киев активизировал переговоры с союзниками. Украина обратилась почти к 40 государствам с просьбой временно передать ракеты Patriot из национальных запасов, гарантируя их замену после производства новых партий.

Параллельно США и союзники по НАТО разрабатывают возможность локализации производства ракет-перехватчиков в Украине, а также ищут дополнительные запасы среди стран-партнеров, чтобы усилить возможности украинской противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия могла активизировать массированные атаки по Украине не через подготовку к новой стратегической кампании, а ради демонстрации силы и информационного эффекта. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя последнюю волну российских обстрелов.