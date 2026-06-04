Європа готує новий удар: як Берлін, Париж та Лондон хочуть змусити Путіна говорити

За даними Bloomberg, Німеччина, Франція та Великобританія спільно з Україною почали опрацьовувати можливий формат переговорів із Росією, який міг би наблизити закінчення війни. У європейських столицях вважають, що ситуація поступово змінюється на користь Києва, а тому з'являється шанс досягти від Кремля більшої готовності до діалогу.

Велика Британія, Франція та Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляють джерела агентства, представники трьох найбільших економік Європи вже провели консультації між собою та обговорили перспективи переговорного процесу з українською стороною. Йдеться про пошук механізму, який би дозволив посадити за один стіл Київ та Москву без шкоди для українських інтересів.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що на позицію європейських лідерів впливає одразу кілька чинників. Серед них затягування дипломатичних зусиль під керівництвом США, серйозні втрати російської армії на фронті, а також успішні українські удари безпілотниками по об'єктах у глибині російської території.

Додатковим аргументом стали повідомлення про зростання економічних труднощів у Росії. Раніше агентство вже повідомляло, що представники фінансово-економічного блоку РФ попереджали Володимира Путіна про зростаючу вартість війни та її наслідки для російської економіки. Проте Кремль поки що продовжує робити ставку на збереження військових витрат.

При цьому в Європі наголошують: остаточне рішення щодо можливих переговорів залишається за президентом України Володимиром Зеленським. Союзники не мають наміру нав'язувати Києву компроміси чи сценарії, які українське керівництво вважає неприйнятними.

Водночас, ідея нового дипломатичного наступу викликає суперечки навіть серед партнерів України. Частина європейських політиків переконана, що Москва, як і раніше, не демонструє готовності до реальних поступок і продовжує висувати максималістські вимоги. На їхню думку, зараз важливіше посилювати санкційний тиск та нарощувати постачання озброєнь Україні, аніж шукати компроміс із Кремлем.

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