Европа готовит новый удар: как Берлин, Париж и Лондон хотят заставить Путина говорить

По данным Bloomberg, Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной начали прорабатывать возможный формат переговоров с Россией, который мог бы приблизить окончание войны. В европейских столицах считают, что ситуация постепенно меняется в пользу Киева, а потому появляется шанс добиться от Кремля большей готовности к диалогу.

Великобритания, Франция и Германия. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники агентства, представители трех крупнейших экономик Европы уже провели консультации между собой и обсудили перспективы переговорного процесса с украинской стороной. Речь идет о поиске механизма, который позволил бы усадить за один стол Киев и Москву без ущерба для украинских интересов.

Собеседники Bloomberg отмечают, что на позицию европейских лидеров влияет сразу несколько факторов. Среди них — затягивание дипломатических усилий под руководством США, серьезные потери российской армии на фронте, а также успешные украинские удары беспилотниками по объектам в глубине российской территории.

Дополнительным аргументом стали сообщения о нарастающих экономических трудностях в России. Ранее агентство уже сообщало, что представители финансово-экономического блока РФ предупреждали Владимира Путина о растущей стоимости войны и ее последствиях для российской экономики. Однако Кремль пока продолжает делать ставку на сохранение военных расходов.

При этом в Европе подчеркивают: окончательное решение о возможных переговорах остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. Союзники не намерены навязывать Киеву компромиссы или сценарии, которые украинское руководство считает неприемлемыми.

В то же время идея нового дипломатического наступления вызывает споры даже среди партнеров Украины. Часть европейских политиков убеждена, что Москва по-прежнему не демонстрирует готовности к реальным уступкам и продолжает выдвигать максималистские требования. По их мнению, сейчас важнее усиливать санкционное давление и наращивать поставки вооружений Украине, чем искать компромисс с Кремлем.

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