Європа готує черговий серйозний удар по українцях: хто найбільше постраждає

Європейський Союз розглядає можливість ще одного продовження тимчасового захисту для українців, який діє з початку повномасштабної війни в Україні. Цей захист був запроваджений у березні 2022 року через спеціальну директиву, що надала мільйонам українців право на проживання, роботу, навчання та соціальні послуги в країнах ЄС без необхідності проходити стандартну процедуру надання притулку.

За інформацією видання Euractiv, найближчим часом європейські дипломати проведуть технічні консультації, під час яких обговорюватимуть можливість продовження дії цього тимчасового режиму ще на один термін. Якщо рішення буде схвалене, програма може діяти вже шостий рік поспіль, що стане важливим сигналом підтримки для українців, які змушені були залишити країну через війну.

Водночас у ЄС активно ведуть дискусії щодо поступового згортання тимчасового захисту. Минулого року країни-члени узгодили рекомендації щодо "скоординованого переходу" українців на інші легальні форми перебування, зокрема через отримання дозволів на проживання для роботи, навчання або довгострокового проживання. Такий перехід дозволяє інтегрувати українців у суспільство більш стабільно, але процес йде повільно. За даними внутрішніх документів ЄС, поки що кількість людей, які перейшли на інші форми легального перебування, залишається дуже низькою.

Наразі близько 4,35 мільйона українців користуються тимчасовим захистом у ЄС, найбільше з них — у Німеччині, Польщі та Чехії. У багатьох країнах-членах досі не розроблено чітких механізмів або інструкцій щодо дій після завершення дії тимчасового захисту, що ускладнює планування як для держав, так і для самих переселенців. Європейські дипломати наголошують на необхідності поетапного впровадження заходів, які допоможуть українцям адаптуватися до нових умов та отримати стабільний правовий статус у країнах ЄС.

