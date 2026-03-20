Европа готовит очередной серьезный удар по украинцам: кто больше всего пострадает

Европейский Союз рассматривает возможность еще одного продолжения временной защиты для украинцев, действующей с начала полномасштабной войны в Украине. Эта защита была введена в марте 2022 года из-за специальной директивы, которая предоставила миллионам украинцев право на проживание, работу, обучение и социальные услуги в странах ЕС без необходимости проходить стандартную процедуру предоставления убежища.

По информации издания Euractiv, в ближайшее время европейские дипломаты проведут технические консультации, в ходе которых обсудят возможность продления действия этого временного режима еще на один срок. Если решение будет одобрено, программа может действовать уже шестой год подряд, что станет важным сигналом поддержки для украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны.

В то же время в ЕС активно ведут дискуссии о постепенном сворачивании временной защиты. В прошлом году страны-члены согласовали рекомендации по "скоординированному переходу" украинцев на другие легальные формы пребывания, в частности, из-за получения разрешений на проживание для работы, обучения или долгосрочного проживания. Такой переход позволяет интегрировать украинцев в общество стабильнее, но процесс идет медленно. По данным внутренних документов ЕС, пока количество людей, перешедших на другие формы легального пребывания, остается очень низким.

Сейчас около 4,35 миллиона украинцев пользуются временной защитой в ЕС, больше всего из них — в Германии, Польше и Чехии. Во многих странах-членах до сих пор не разработаны четкие механизмы или инструкции по действиям после завершения действия временной защиты, что затрудняет планирование как для государств, так и для самих переселенцев. Европейские дипломаты отмечают необходимость поэтапного внедрения мер, которые помогут украинцам адаптироваться к новым условиям и получить стабильный правовой статус в странах ЕС.

