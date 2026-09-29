Європа дає мільярди, а Україна просить ще: Зеленського розгромили за фіаско з обороною



















Україна має значний фінансовий ресурс для оборонних закупівель, однак проблема може полягати не лише у виділенні коштів, а й у їхньому використанні. Таку оцінку висловив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи дискусію про необхідність додаткового фінансування української армії з боку Європейського Союзу.

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За його словами, не варто змішувати кошти на оборону з бюджетним фінансуванням держави. ЄС на 2026 рік передбачив для України до 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan: 28,3 млрд євро мають спрямовуватися на оборонні спроможності, а 16,7 млрд — на бюджетну підтримку.

Бобиренко вважає, що українській владі варто насамперед пояснити, як використовуються вже доступні кошти.

"А насправді треба кричати не так: “Зеленський, де дрони? Де балістика? Де закони? Де взагалі щось хоч прийняте? Ви хвати там тупіть, ану зробіть хоч щось”", — заявив політолог.

Він звернув увагу на заяви української сторони щодо необхідності отримання нових грошей від Європи. На думку Бобиренка, сам факт виділення коштів ще не означає, що Україна автоматично отримує можливість витрачати їх на будь-які потреби.

"У нас 45 млрд виділений кредит на цей рік. Він розділяється дуже чітко: 28,3 млрд євро — це гроші на оборонку і 16,7 — це бюджет", — наголосив Бобиренко.

Політолог також заявив, що частина оборонного ресурсу вже була доступна для закупівель, зокрема безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. За його оцінкою, питання полягає в оперативності контрактування та освоєння коштів.

"Не треба ж робити в українців переляк, що бабок немає взагалі, пусто-пусто в гаманці, ні копійки. На оборонку гроші є", — зазначив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що гучні заяви українського керівництва можуть привертати увагу суспільства, однак із часом виникає питання щодо їхнього практичного результату. Про це заявив співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, коментуючи публічну комунікацію президента Володимира Зеленського.