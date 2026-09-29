Европа дает миллиарды, а Украина просит еще: Зеленского разгромили за фиаско с обороной



















У Украины есть значительный финансовый ресурс для оборонных закупок, однако проблема может заключаться не только в выделении средств, но и в их использовании. Такую оценку высказал политолог Виктор Бобиренко, комментируя обсуждение необходимости дополнительного финансирования украинской армии со стороны Европейского Союза.

Фото: из открытых источников

По его словам, не следует смешивать средства на оборону с бюджетным финансированием государства. ЕС на 2026 год предусмотрел для Украины до 45 млрд евро в пределах Ukraine Support Loan: 28,3 млрд евро должны быть направлены на оборонные способности, а 16,7 млрд — на бюджетную поддержку.

Бобиренко считает, что украинским властям следует прежде всего объяснить, как используются уже доступные средства.

"А на самом деле надо кричать не так: "Зеленский, где дроны? Где баллистика? Где законы? Где вообще что-нибудь хоть принятое? Вы хвати там тупите, авось сделайте хоть что-то"", — заявил политолог.

Он обратил внимание на заявления украинской стороны о необходимости получения новых денег от Европы. По мнению Бобиренко, сам факт выделения средств еще не означает, что Украина автоматически получает возможность тратить их на любые нужды.

"У нас 45 млрд выделен кредит на этот год. Он разделяется очень четко: 28,3 млрд евро – это деньги на оборонку и 16,7 – это бюджет", — подчеркнул Бобиренко.

Политолог также заявил, что часть оборонного ресурса уже была доступна для закупок, в том числе беспилотников, ракет и средств противовоздушной обороны. По его оценке вопрос заключается в оперативности контрактирования и освоения средств.

"Не надо же делать у украинцев испуг, что бабок нет вообще, пусто-пусто в кошельке, ни копейки. На оборонку деньги есть", – отметил Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал, что громкие заявления украинского руководства могут привлекать внимание общества, однако со временем возникает вопрос об их практическом результате. Об этом заявил соучредитель Агентства по моделированию ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя публичную коммуникацию президента Владимира Зеленского.