Європа боїться завершення війни в Україні: куди Путін планує перекинути війська

Європейці побоюються, що Москва передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Financial Times".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, коли в Україні настане мир, Росія все ще буде становити загрозу.

"Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону", — заявив він.

Прем’єр Фінляндії закликав Європу виявити солідарність з країнами східного флангу НАТО та вже зараз закласти у свої бюджети більше коштів на оборону в прифронтових державах.

Орпо зазначив, що Європа має бути готовою самостійно захищатися, адже США поступово скорочують свою військову присутність на континенті.

Політик також нагадав, що Фінляндія зберігає високий рівень готовності до загроз з боку Росії, попри складну економічну ситуацію та зростання держборгу.

Орпо акцентував, що країна підтримує потужну програму оборонної готовності, включаючи бомбосховища, великі запаси критично важливих матеріалів та навчання молоді й еліти.

Водночас прем’єр зазначив, що країни східного флангу зацікавлені не лише у 1,5 млрд євро невикористаних коштів на військові проєкти, а й у частині з приблизно 130 млрд євро, виділених ЄС на оборону в наступному бюджетному періоді.

За словами Орпо, деякі країни ЄС можуть зменшити тиск на Росію після мирної угоди, що викликає занепокоєння на передовій.

Прем’єр також акцентував, що Європа має діяти рішуче, аби Київ відчував надійну підтримку і українці побачили серйозність намірів перед майбутнім самітом ЄС, де можуть ухвалити ключові рішення щодо фінансової допомоги Києву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити рішення, яке забезпечить Україні фінансову стійкість щонайменше на найближчі два роки. Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, спілкуючись із журналістами напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".



