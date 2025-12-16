Европа боится завершения войны в Украине: куда Путин планирует перебросить войска

Европейцы опасаются, что Москва передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", — заявил он.

Премьер Финляндии призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и уже сейчас заложить в свои бюджеты больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

Орпо отметил, что Европа должна быть готова самостоятельно защищаться, ведь США постепенно сокращают свое военное присутствие на континенте.

Политик также напомнил, что Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост госдолга.

Орпо акцентировал, что страна поддерживает мощную программу оборонной готовности, включая бомбоубежища, большие запасы критически важных материалов и обучение молодежи и элиты.

В то же время премьер отметил, что страны восточного фланга заинтересованы не только в 1,5 млрд. евро неиспользованных средств на военные проекты, но и в части из примерно 130 млрд. евро, выделенных ЕС на оборону в следующем бюджетном периоде.

По словам Орпо, некоторые страны ЕС могут снизить давление на Россию после мирного соглашения, вызывающего беспокойство на передовом.

Премьер также акцентировал, что Европа должна действовать решительно, чтобы Киев чувствовал надежную поддержку и украинцы увидели серьезность намерений перед предстоящим саммитом ЕС, где могут принять ключевые решения по финансовой помощи Киеву.

