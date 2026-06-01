ЄС жорстко вдарить по головному джерелу війни Путіна і не лише: розкрито несподіваний план

Європейський Союз намагається пришвидшити погодження 21-го пакета санкцій проти Росії, який планують узгодити до кінця наступного тижня. За даними Politico, нові обмеження можуть бути спрямовані на ключові джерела доходів РФ — насамперед нафтовий сектор, банківську систему та так званий "тіньовий флот", що використовується для обходу чинних санкцій.

Одним із головних елементів нового пакета може стати фіксація граничної ціни на російську нафту. Наразі діє "цінова стеля" на рівні 44,10 долара за барель, термін якої спливає влітку. У разі відсутності рішення вона може автоматично підвищитися. Деякі країни ЄС виступають за збереження чинного рівня обмеження, щоб не допустити збільшення нафтових доходів Москви на тлі коливань світових цін.

Водночас дипломати зазначають, що запровадження повної заборони на імпорт російської нафти, як і обмежень на морські перевезення, наразі виглядає малоймовірним через відсутність консенсусу серед держав-членів.

Окремо розглядається можливість продовження санкцій проти великих російських енергетичних компаній, зокрема "Лукойлу" та "Роснефті". Також очікується посилення тиску на судна, що входять до складу російського "тіньового флоту", а також на компанії, які забезпечують їм страхування, логістику та інші супутні послуги.

Крім економічних заходів, новий пакет може містити й політичні рішення. Зокрема, обговорюється включення до санкційного списку очільника Російської православної церкви Патріарха Кирила, якого вважають близьким союзником Володимира Путіна. Раніше спроби запровадити обмеження проти нього блокувалися Угорщиною, що ускладнювало досягнення єдиної позиції в ЄС.

