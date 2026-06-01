ЕС жестко ударит по главному источнику войны Путина и не только: раскрыт неожиданный план

Европейский Союз пытается ускорить согласование 21-го пакета санкций против России, который планируется согласовать до конца следующей недели. По данным Politico, новые ограничения могут быть направлены на ключевые источники доходов РФ — в первую очередь, нефтяной сектор, банковскую систему и так называемый "теневой флот", используемый для обхода действующих санкций.

Одним из основных элементов нового пакета может стать фиксация предельной цены на российскую нефть. Сейчас действует "ценовой потолок" на уровне 44,10 доллара за баррель, срок которого истекает летом. В случае отсутствия решения оно может автоматически повыситься. Некоторые страны ЕС выступают за сохранение действующего уровня ограничения, чтобы не допустить увеличения нефтяных доходов Москвы на фоне колебаний мировых цен.

В то же время дипломаты отмечают, что введение полного запрета на импорт российской нефти, как и ограничений на морские перевозки, пока выглядит маловероятным из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов.

Отдельно рассматривается возможность продления санкций против крупных российских энергетических компаний, в частности "Лукойла" и "Роснефти". Также ожидается усиление давления на суда, входящие в состав российского "теневого флота", а также компании, обеспечивающие им страхование, логистику и другие сопутствующие услуги.

Помимо экономических мер новый пакет может содержать и политические решения. В частности, обсуждается включение в санкционный список главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла, которого считают близким союзником Владимира Путина. Ранее попытки ввести ограничения против него блокировались Венгрией, что затрудняло достижение единой позиции в ЕС.

