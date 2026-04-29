ЄС нещадно затягне паски кожного українця: яку жорстку вимогу готують Києву

У Європейському Союзі розглядають варіанти зміни підходів до фінансової допомоги Україні, зокрема можливість прив’язати частину майбутнього кредитного фінансування до реформ у податковій сфері. Йдеться про потенційно жорсткіші умови, які можуть вплинути на окремі виплати в межах макрофінансової підтримки.

За даними Bloomberg, джерела, обізнані з перебігом переговорів, повідомляють, що в ЄС обговорюється пакет фінансування для України обсягом близько 90 мільярдів євро. При цьому частина коштів може бути надана лише за умови ухвалення змін у податковій політиці, які вже викликають дискусії.

Зокрема, мова йде про внутрішні консультації щодо нових вимог, які можуть стосуватися приблизно 8,4 мільярда євро у рамках майбутнього траншу макрофінансової допомоги, запланованого на 2026 рік. Ці положення наразі не є остаточними, а обговорюються у форматі закритих переговорів між сторонами.

Серед можливих змін — перегляд спеціального податкового режиму для малого та середнього бізнесу. Нині окремі підприємства користуються пільговою ставкою близько 5% від доходу, тоді як нова пропозиція передбачає запровадження стандартного ПДВ на рівні 20% для компаній із річним доходом понад 4 мільйони гривень.

За оцінками, така реформа може забезпечити додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 40 мільярдів гривень щорічно. Водночас українська сторона висловлює занепокоєння, що подібні зміни можуть створити додатковий тиск на економіку під час війни, посилити дисбаланси на ринку та стимулювати тінізацію бізнесу.

У ЄС підкреслюють, що обговорювані умови не стосуються всього обсягу фінансування, а лише окремих його частин. Представники Єврокомісії заявляють, що робота над узгодженням меморандуму триває, а головна мета — забезпечити стабільну макрофінансову підтримку України та просування економічних реформ у співпраці з міжнародними партнерами.

Як вже писали "Коментарі", майбутній очільник уряду Угорщини Петер Мадяр заявив про намір організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня. Для переговорів він запропонував місто Берегове на Закарпатті, яке, на його думку, може стати символічним майданчиком для оновлення українсько-угорського діалогу та обговорення чутливих питань двосторонніх відносин.