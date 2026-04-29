ЕС беспощадно затянет пояса каждого украинца: какое жесткое требование готовят Киеву

В Европейском Союзе рассматриваются варианты изменения подходов к финансовой помощи Украине, в частности, возможность привязать часть будущего кредитного финансирования к реформам в налоговой сфере. Речь идет о потенциально более жестких условиях, которые могут повлиять на отдельные выплаты в рамках макрофинансовой поддержки.

По данным Bloomberg, источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщают, что в ЕС обсуждается пакет финансирования для Украины объемом около 90 миллиардов евро. При этом часть средств может быть предоставлена только при принятии изменений в налоговой политике, которые уже вызывают дискуссии.

В частности, речь идет о внутренних консультациях по новым требованиям, которые могут касаться примерно 8,4 миллиарда евро в рамках предстоящего транша макрофинансовой помощи, запланированного на 2026 год. Эти положения пока не окончательны, а обсуждаются в формате закрытых переговоров между сторонами.

Среди возможных изменений пересмотр специального налогового режима для малого и среднего бизнеса. В настоящее время отдельные предприятия пользуются льготной ставкой около 5% дохода, тогда как новое предложение предусматривает введение стандартного НДС на уровне 20% для компаний с годовым доходом более 4 миллионов гривен.

По оценкам такая реформа может обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере около 40 миллиардов гривен ежегодно. В то же время, украинская сторона выражает обеспокоенность, что подобные изменения могут создать дополнительное давление на экономику во время войны, усилить дисбалансы на рынке и стимулировать тенизацию бизнеса.

В ЕС подчеркивают, что обсуждаемые условия не касаются всего объема финансирования, а лишь его отдельных частей. Представители Еврокомиссии заявляют, что работа по согласованию меморандума продолжается, а главная цель — обеспечить стабильную макрофинансовую поддержку Украины и продвижение экономических реформ в сотрудничестве с международными партнерами.

