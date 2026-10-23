Експерт приголомшив втратами України у війні: яке рішення генералів розніс вщент

Президент України Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що українські далекобійні санкції добре працюють проти Росії. Йдеться про удари по НПЗ. Однак саме проти цього виступає президент США Дональд Трамп. Це стало причиною конфлікту між Вашингтоном та Києвом. Однак зараз ситуація загрозлива для України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що уже два тижні немає ударів по російських НПЗ. За його словами, нафтова галузь — один з головних важелів на РФ. Експерт переконаний, якщо припинити удари, то “лічильник обнулиться” і доведеться починати знову “виносити НПЗ”. За час припинення ударів Росія може відновити підприємства, що за його словами, зараз уже відбувається.

"Росіяни вже на повних баках, залізо розвертається до лінії фронту, йде наступ, операції формуються і дизель-бензин з'явився навіть на російських заправках. Тобто відновили, називається росіянам базові потреби, але це наші генерали, вони беруть участь у процесі однозначно. І Скибюк, і Драпатий і той же Хмара”, — пояснив Світан.

Якщо не бити до виборів в США, то за 4 тижні, переконаний експерт, вони повністю відновляться.

"Тоді обнулиться лічильник.. Завжди говорив тоді нам ще 3-4 роки воювати. А у нас є українці? Скільки загине за ці додаткові півтора-два роки? Півтори-дві сотні тисяч. 200 000 життів українців...", — наголосив експерт.

За його словами, припинити удари по нафтопереробній галузі — це дати можливість росіянам повністю відновити підприємства. І, зазначив, що вибори в США ні до чого, це проблеми Трампа.

До того ж, підсумував, що зі США через це питання уже посварилися, тому немає сенсу зупинятися.

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