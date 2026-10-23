Эксперт ошеломил потерями Украины в войне: какое решение генералов разнес вдребезги

Президент Украины Владимир Зеленский не раз отмечал, что украинские дальнобойные санкции хорошо работают против России. Речь идет об ударах по НПЗ. Однако именно против этого выступает президент США Дональд Трамп. Это стало причиной конфликта между Вашингтоном и Киевом. Однако сейчас ситуация угрожающая Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что уже две недели нет ударов по российским НПЗ. По его словам, нефтяная отрасль – один из главных рычагов на РФ. Эксперт убежден, если прекратить удары, то счетчик обнулится и придется начинать снова выносить НПЗ. За время прекращения ударов Россия может восстановить предприятия, которые, по его словам, сейчас уже происходят.

"Россияне уже на полных баках, железо разворачивается к линии фронта, идет наступление, операции формируются и дизель-бензин появился даже на российских заправках. То есть восстановили, называется россиянам базовые потребности, но это наши генералы, они участвуют в процессе однозначно. И Скибюк, и Драпатий и тот же Хмара", — отметил Свитан.

Если не бить до выборов в США, то через 4 недели, убежден эксперт, они полностью восстановятся.

"Тогда обнулится счетчик. Всегда говорил тогда нам еще 3-4 года воевать. А у нас есть украинцы? Сколько погибнет за эти дополнительные полтора-два года? Полторы-две сотни тысяч. 200 000 жизней украинцев...", — подчеркнул эксперт.

По его словам, прекратить удары по нефтеперерабатывающей отрасли – это дать возможность россиянам полностью восстановить предприятия. И отметил, что выборы в США ни при чем, это проблемы Трампа.

К тому же, подытожил, что из США из-за этого вопроса уже поссорились, поэтому нет смысла останавливаться.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом плане Путина на встрече с Трампом и Си.