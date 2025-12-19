Експерт оцінив шанси України та Європи захиститись від «Орєшніка» з Білорусі

Після заяв про розміщення на території Білорусі ракетного комплексу "Орєшнік" Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук оцінив, наскільки Україна та Європа готові протистояти цій загрозі.

Російська ракета «Орєшнік». Фото: з відкритих джерел

У коментарі виданню "Телеграф" експерт зазначив, що теоретично перехоплення ракет типу "Орєшнік" можливе. За його словами, з такими цілями можуть впоратися зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T, які призначені для боротьби з балістичними ракетами. Водночас ефективність захисту залежатиме від кількості пусків і типу застосованого озброєння.

"Один "Іскандер" із 10, якщо прилетить, він біди накоїть, але коли прилетить дві сотні шахедів з тисячі, то біди вони накоять ще більше", – сказав Лакійчук.

Експерт зазначив, що в Україні поступово формується досить ефективна й багатокомпонентна система ППО. Вона поєднує різні засоби та рівні захисту, що дозволяє протидіяти різним типам загроз.

Говорячи про Європу, Лакійчук зазначив, що її можливості захисту від "Орєшніка" загалом співмірні з українськими. Водночас він застеріг, що серйозним чинником може стати ефект несподіванки, адже багато європейських країн фактично не очікують прямої атаки.

Серед потенційних засобів перехоплення Лакійчук назвав також американську систему Aegis, яка спочатку створювалася для морського базування, але згодом була адаптована і для захисту наземних об’єктів. Проте, за його словами, складно спрогнозувати, наскільки ефективною вона буде в реальних бойових умовах.

Як повідомляв портал "Коментарі", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що балістичний комплекс "Орєшнік" вже розміщено в Білорусі. Водночас ще у вересні 2025 року міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявляв, що країна вже розмістила на своїй території "Орєшнік". Незадовго до того й сам Лукашенко казав, що комплекс "уже в дорозі". А у жовтні 2025 року білоруський диктатор заявляв про плани поставити "Орєшнік" на бойове чергування у грудні.