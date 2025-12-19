Эксперт оценил шансы Украины и Европы защититься от «Орешника» из Беларуси

После заявлений о размещении на территории Беларуси ракетного комплекса "Орешник" Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук оценил, насколько Украина и Европа готовы противостоять этой угрозе.

Российская ракета «Орешник». Фото: из открытых источников

В комментарии изданию "Телеграф" эксперт отметил, что теоретически перехват ракет типа "Орешник" возможен. По его словам, с такими целями могут справиться зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами. В то же время, эффективность защиты будет зависеть от количества пусков и типа применяемого вооружения.

"Один "Искандер" из 10, если прилетит, он беды натворит, но когда прилетит две сотни шахедов из тысячи, то беды они натворят еще больше", — сказал Лакийчук.

Эксперт отметил, что в Украине постепенно формируется достаточно эффективная и многокомпонентная система ПВО. Она объединяет различные средства и уровни защиты, что позволяет противодействовать разным типам угроз.

Говоря о Европе, Лакийчук отметил, что ее возможности защиты от "Орешника" в целом соразмерны украинским. В то же время, он предостерег, что серьезным фактором может стать эффект неожиданности, ведь многие европейские страны фактически не ожидают прямой атаки.

Среди потенциальных средств перехвата Лакийчук назвал также американскую систему Aegis, которая первоначально создавалась для морского базирования, но впоследствии адаптирована и для защиты наземных объектов. Однако, по его словам, сложно спрогнозировать, насколько эффективна она будет в реальных боевых условиях.

Как сообщал портал "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что баллистический комплекс "Орешник" уже размещен в Беларуси. В то же время, еще в сентябре 2025 года министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял, что страна уже разместила на своей территории "Орешник". Незадолго до того сам Лукашенко говорил, что комплекс "уже в пути". А в октябре 2025 года белорусский диктатор заявлял о планах поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре.