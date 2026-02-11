Ексдиректор ЦРУ оцінив шанси на мирну угоду щодо України: чи готова РФ до компромісів

Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду" під час мирних переговорів, і навряд чи цього прагнуть США чи європейські союзники. Таку позицію в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив генерал армії США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Девід Петреус.

За його словами, потенційна мирна угода не має обмежити обороноздатність України до критичного рівня. Коментуючи можливу чисельність ЗСУ після завершення війни, Петреус зазначив, що 800 тисяч військових – це виправданий показник.

"Не думаю, що 400 чи 600 тисяч було б достатньо. 800 тисяч – за умови значної кількості безпілотних систем – цього було б достатньо", — наголосив він, уточнивши, що йдеться саме про реальних бійців у строю.

Генерал підкреслив: Київ не повинен погоджуватися на невигідні умови навіть попри складну ситуацію на фронті та атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Водночас він зауважив, що домовленості, досягнуті у переговорах зі США, є "цілком прийнятними", хоча й містять компроміси.

На думку Петреуса, головна проблема полягає в позиції Москви. Росія щоразу висуває нові вимоги, зокрема щодо зміни українського керівництва, демілітаризації та передачі їй укріплених міст на Донеччині.

"Я не бачу умов для припинення вогню. Росія не готова вести серйозні переговори так, як це робить Україна", — підсумував він.

