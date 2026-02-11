Ексдиректор ЦРУ оцінив шанси на мирну угоду щодо України: чи готова РФ до компромісів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду" під час мирних переговорів, і навряд чи цього прагнуть США чи європейські союзники. Таку позицію в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив генерал армії США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Девід Петреус. Фото: з відкритих джерел
За його словами, потенційна мирна угода не має обмежити обороноздатність України до критичного рівня. Коментуючи можливу чисельність ЗСУ після завершення війни, Петреус зазначив, що 800 тисяч військових – це виправданий показник.
Генерал підкреслив: Київ не повинен погоджуватися на невигідні умови навіть попри складну ситуацію на фронті та атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Водночас він зауважив, що домовленості, досягнуті у переговорах зі США, є "цілком прийнятними", хоча й містять компроміси.
На думку Петреуса, головна проблема полягає в позиції Москви. Росія щоразу висуває нові вимоги, зокрема щодо зміни українського керівництва, демілітаризації та передачі їй укріплених міст на Донеччині.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія не отримувала мирного плану щодо завершення війни в Україні, що складається з 20 пунктів, ні офіційними, ні неофіційними каналами. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
За його словами, основу для можливого врегулювання було досягнуто ще під час зустрічі лідерів Росії та США в Анкориджі у серпні минулого року. Лавров стверджує, що тоді сторони знайшли підходи, що спиралися на американські ініціативи, які "відкривали шлях до миру" та дозволяли оперативно узгодити підсумкову угоду.