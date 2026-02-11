Украина не должна соглашаться на "плохое соглашение" во время мирных переговоров, и вряд ли этого стремятся США или европейские союзники. Такую позицию в интервью Радио Свобода высказал генерал армии США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

По его словам, потенциальное мирное соглашение не должно ограничить обороноспособность Украины до критического уровня. Комментируя возможную численность ВСУ по завершении войны, Петреус отметил, что 800 тысяч военных – это оправданный показатель.

"Не думаю, что 400 или 600 тысяч было бы достаточно. 800 тысяч – при значительном количестве беспилотных систем – этого было бы достаточно", — подчеркнул он, уточнив, что речь идет именно о реальных бойцах в строю.

Генерал подчеркнул: Киев не должен соглашаться на невыгодные условия даже, несмотря на сложную ситуацию на фронте и атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. В то же время он отметил, что договоренности, достигнутые в переговорах с США, "вполне приемлемы", хотя и содержат компромиссы.

По мнению Петреуса, главная проблема состоит в позиции Москвы. Россия каждый раз выдвигает новые требования, в частности, относительно смены украинского руководства, демилитаризации и передачи ей укрепленных городов в Донецкой области.

"Я не вижу условий прекращения огня. Россия не готова вести серьезные переговоры так, как это делает Украина", — подытожил он.

По его словам, основа для возможного урегулирования была достигнута еще во время встречи лидеров России и США в Анкоридже в августе прошлого года. Лавров утверждает, что тогда стороны обнаружили подходы, опиравшиеся на американские инициативы, которые "открывали путь к миру" и позволяли оперативно согласовать итоговое соглашение.



