Эксдиректор ЦРУ оценил шансы на мирное соглашение по Украине: готова ли РФ к компромиссам

Эксдиректор ЦРУ считает оптимальной армию в 800 тысяч военных и сомневается в шансах на скорейшее прекращение огня.

11 февраля 2026, 13:21
Украина не должна соглашаться на "плохое соглашение" во время мирных переговоров, и вряд ли этого стремятся США или европейские союзники. Такую позицию в интервью Радио Свобода высказал генерал армии США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Эксдиректор ЦРУ оценил шансы на мирное соглашение по Украине: готова ли РФ к компромиссам

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

По его словам, потенциальное мирное соглашение не должно ограничить обороноспособность Украины до критического уровня. Комментируя возможную численность ВСУ по завершении войны, Петреус отметил, что 800 тысяч военных – это оправданный показатель.

"Не думаю, что 400 или 600 тысяч было бы достаточно. 800 тысяч – при значительном количестве беспилотных систем – этого было бы достаточно", — подчеркнул он, уточнив, что речь идет именно о реальных бойцах в строю.

Генерал подчеркнул: Киев не должен соглашаться на невыгодные условия даже, несмотря на сложную ситуацию на фронте и атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. В то же время он отметил, что договоренности, достигнутые в переговорах с США, "вполне приемлемы", хотя и содержат компромиссы.

По мнению Петреуса, главная проблема состоит в позиции Москвы. Россия каждый раз выдвигает новые требования, в частности, относительно смены украинского руководства, демилитаризации и передачи ей укрепленных городов в Донецкой области.

"Я не вижу условий прекращения огня. Россия не готова вести серьезные переговоры так, как это делает Украина", — подытожил он.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия не получала мирного плана по завершению войны в Украине, состоящей из 20 пунктов, ни официальными, ни неофициальными каналами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, основа для возможного урегулирования была достигнута еще во время встречи лидеров России и США в Анкоридже в августе прошлого года. Лавров утверждает, что тогда стороны обнаружили подходы, опиравшиеся на американские инициативы, которые "открывали путь к миру" и позволяли оперативно согласовать итоговое соглашение.




