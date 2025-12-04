Екс-посол України у США назвав 3 пропозиції з якими США мають дотиснути РФ

У переговорному кейсі щодо України поки що все відбувається більш, ніж прогнозовано. Росіяни перекидають м’яч на бік переговорної групи Дональда Трампа, щоб він запропонував Володимиру Зеленському: “Або беріть оцю трохи причесану “формулу примусу України Ушакова – Дмітрієффа”, або воюйте ще всю зиму. Тобто поставлять перед вибором: “або – або”. Про це розповів дипломат з багаторічним досвідом Валерій Чалий.

Валерій Чалий. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що росіяни звісно ж подбають про створення відповідних умов. Зустріч запропонують на своїй території. Це буде виглядати як ультиматум. Президент Трамп не дуже сподівається, що вдасться це протиснути, але, якщо вдасться, то йому це підходить.

"Що може зараз зробити українська переговорна група? Тягнути час сенсу немає, але підготувати альтернативну дорожню карту треба негайно! Для демонстрації реалістичності прагнення миру, а не його імітації, російська сторона має погодитися на хоча б три позиції, які можуть розблокувати переговори: перша – безумовне припинення вогню; друга – повернення тіл загиблих і звільнення полонених (всіх на всіх); третя – забезпечення повернення вивезених на територію окупанта українських громадян, насамперед, дітей", – зазначив дипломат.

Валерій Чалий зауважив, якщо цього посередник (США) не може добитися і вважає, що можна тиснути лише не сторону, яка постраждала від агресії, то це дуже слабка позиція, яка шкодить реноме особисто президента США Дональда Трампа. Про це йому неодмінно нагадають у Конгресі, який вже починає готуватися до проміжних виборів, а конгресменам не потрібно рішення, яке виставить республіканців у слабкій позиції. Єдиний вихід – підсилення переговорної позиції України та впливу США. Треба припинити примушувати до нереалістичних поступок постраждалу від агресії сторону й почати вже нарешті реально тиснути на агресора.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінські чиновники, включаючи самого диктатора Володимира Путіна, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).



