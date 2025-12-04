В переговорном кейсе по Украине пока все происходит более, чем прогнозируемо. Россияне опрокидывают мяч на сторону переговорной группы Дональда Трампа, чтобы он предложил Владимиру Зеленскому: "Или берите эту немного причесанную "формулу принуждения Украины Ушакова — Дмитриеффа", или воюйте еще всю зиму. То есть поставят перед выбором: "или — или". Об этом рассказал диплом.

Валерий Чалый. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что россияне, конечно, позаботятся о создании соответствующих условий. Встреча будет предложена на своей территории. Это будет выглядеть как ультиматум. Президент Трамп не очень надеется, что удастся это протиснуть, но, если удастся, ему это подходит.

"Что сейчас может сделать украинская переговорная группа? Продолжать время смысла нет, но подготовить альтернативную дорожную карту нужно немедленно! Для демонстрации реалистичности стремления к миру, а не его имитации, российская сторона должна согласиться на хотя бы три позиции, которые могут разблокировать переговоры: первая – безусловное прекращение огня; вторая – возвращение тел погибших и освобождение пленных (всех на всех); третья – обеспечение возвращения вывезенных на территорию оккупанта украинских граждан прежде всего детей", – отметил дипломат.

Валерий Чалый отметил, если этого посредник (США) не может добиться и считает, что можно давить только не пострадавшую от агрессии сторону, то это очень слабая позиция, которая вредит реноме лично президента США Дональда Трампа. Об этом ему обязательно напомнят в Конгрессе, который уже начинает готовиться к промежуточным выборам, а конгрессменам не нужно решение, которое выставит республиканцев в слабой позиции. Единственный выход – усиление переговорной позиции Украины и влияния США. Надо прекратить принуждать к нереалистичным уступкам пострадавшую от агрессии сторону и начать наконец реально давить на агрессора.

Читайте на портале "Комментарии" — путинские чиновники, включая самого диктатора Владимира Путина, далее публично отказываются обсуждать результаты встречи с посланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).



